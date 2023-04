Amici di Maria De Filippi, famosa ex allieva della scuola sbarca su 0nlyfans: ecco il particolare motivo della sua scelta (Di lunedì 17 aprile 2023) Una famosissima ex allieva della scuola di Amici ha appena comunicato ai suoi fan di aver aperto un profilo sulla famosa piattaforma “0nlyfans”. Stiamo parlando di Federica Carta, la giovane cantante romana di origini sarde che si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando al talent show di Maria De Filippi, dove si è classificata terza. Una volta terminata l’esperienza, Federica ha avuto modo di proseguire il suo sogno insieme al cantante Shade incidendo la canzone “Irraggiungibile“. La collaborazione tra i due ragazzi ha portato loro grande successo, ottenendo addirittura un disco d’oro e ben tre dischi di platino. I due artisti hanno poi partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2019, presentando il brano “Senza farlo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023) Una famosissima exdiha appena comunicato ai suoi fan di aver aperto un profilo sullapiattaforma “”. Stiamo parlando di Federica Carta, la giovane cantante romana di origini sarde che si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando al talent show diDe, dove si è classificata terza. Una volta terminata l’esperienza, Federica ha avuto modo di proseguire il suo sogno insieme al cantante Shade incidendo la canzone “Irraggiungibile“. La collaborazione tra i due ragazzi ha portato loro grande successo, ottenendo addirittura un disco d’oro e ben tre dischi di platino. I due artisti hanno poi partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2019, presentando il brano “Senza farlo ...

