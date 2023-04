Amici 23, due professori pronti all’addio: uno mandato via dalla De Filippi (Di lunedì 17 aprile 2023) Anche se la certezza assoluta ancora non la abbiamo, c’è l’elevata probabilità che due professori facenti parte del cast di Amici 22 non rinnovino il contratto per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi. O meglio, una non lo rinnoverà probabilmente di sua spontanea volontà, l’altro non se lo vedrà rinnovato dagli autori e dalla stessa conduttrice, che quest’anno spesse volte ha avuto da ridire sul suo comportamento. Si tratta di Arisa, tornata ad Amici 22 dopo l’assenza di due anni, nei quali era stata sostituita da Anna Pettinelli, e di Raimondo Todaro, che quest’anno è alla sua seconda edizione del talent come coach di canto. Amici 23, Arisa dice addio: il suo obiettivo è il Festival di Sanremo 2024 Ma quali sono i motivi per cui è quasi certo che Arisa e Raimondo Todaro ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) Anche se la certezza assoluta ancora non la abbiamo, c’è l’elevata probabilità che duefacenti parte del cast di22 non rinnovino il contratto per la prossima edizione del talent di Maria De. O meglio, una non lo rinnoverà probabilmente di sua spontanea volontà, l’altro non se lo vedrà rinnovato dagli autori estessa conduttrice, che quest’anno spesse volte ha avuto da ridire sul suo comportamento. Si tratta di Arisa, tornata ad22 dopo l’assenza di due anni, nei quali era stata sostituita da Anna Pettinelli, e di Raimondo Todaro, che quest’anno è alla sua seconda edizione del talent come coach di canto.23, Arisa dice addio: il suo obiettivo è il Festival di Sanremo 2024 Ma quali sono i motivi per cui è quasi certo che Arisa e Raimondo Todaro ...

