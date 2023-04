Amici 22, il dolore privato di Ramon Agnelli: “Sono sempre stato molto solo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Anche se non è uno dei candidati alla vittoria di Amici 22, Ramon Agnelli è senza dubbio uno dei più bravi ballerini di questa edizione del talent di Maria De Filippi e nella sua materia, la danza classica, non ha rivali. Nell’ultima puntata del Serale di Amici 22 andata in onda, la quinta, Ramon è finito al ballottaggio per l’eliminazione con la cantante Federica Andreani, che purtroppo ha avuto la peggio. Proprio in questa occasione Ramon Agnelli per la prima volta si è aperto e ha confessato di aver trovato una vera famiglia ad Amici. Quella stessa famiglia che per tutta la vita gli è mancata. Amici 22, la confessione di Ramon Agnelli sulla sua vita privata “Grazie di tutto, davvero. Mi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) Anche se non è uno dei candidati alla vittoria di22,è senza dubbio uno dei più bravi ballerini di questa edizione del talent di Maria De Filippi e nella sua materia, la danza classica, non ha rivali. Nell’ultima puntata del Serale di22 andata in onda, la quinta,è finito al ballottaggio per l’eliminazione con la cantante Federica Andreani, che purtroppo ha avuto la peggio. Proprio in questa occasioneper la prima volta si è aperto e ha confessato di aver trovato una vera famiglia ad. Quella stessa famiglia che per tutta la vita gli è mancata.22, la confessione disulla sua vita privata “Grazie di tutto, davvero. Mi ...

