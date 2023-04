Amici 22 | Andreas Muller lancia una nuova stoccata | cosa pensa realmente del Serale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il compagno di Veronica Peparini lancia una stoccata all’attuale organizzazione di #amici: “Il serale? Lo preferivo… - vipdietroloshow : Il ballerino Andreas Muller ha risposto così a una domanda sul serale del programma Amici!!!?? #andreasmuller… - Novella_2000 : Andreas Muller torna a parlare del serale di Amici: 'Cosa ne penso di come è diventato?' - ADelleNotizie : Quinta Puntata Serale Amici, Giofrè sorprende tutti: il gesto! #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - virgivirgivivi : Quinta Puntata Serale Amici, Andreas Muller dice la sua #gfvip #gintonic #donnalisi #nikiters #oriele #incorvassi… -

22,Muller e la nuova frecciatina sul Serale Rispondendo alle domande del box aperto sulle sue Instagram Stories,Muller ha svelato cosa ne pensa della trasformazione avuta dal ...Muller è stato un ballerino professionista addi Maria De Filippi per diversi anni, dopo aver inoltre partecipato al talent e, in occasione delle recenti eliminazioni al Serale della ...Il veleno del grande ex. Veleno controdi Maria De Filippi da parte diMuller , che si è speso in una stoccata contro il programma di Canale 5 arrivato al Serale della sua 22esima edizione. Ad ora, 6 allievi hanno abbandonato ...

Amici, la frecciata di Andreas Muller (ex ballerino del programma) contro il talent di Maria De Filippi: ecco leggo.it

Dopo aver punzecchiato Amici dicendo che i migliori del ballo sono già usciti, Andreas Muller ha espresso un'altra dura opinione sul programma che ha vinto qualche anno fa. Ai fan che gli hanno ...Il compagno di Veronica Peparini lancia una stoccata all’attuale organizzazione di Amici: “Il serale Lo preferivo prima ...