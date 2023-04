Ambientalisti di Ultima generazione accusati di associazione a delinquere (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel mirino della Procura di Padova gli attivisti di Ultima generazione, per i blocchi stradali e la vernice sui monumenti. Rischiano pene da uno a cinque anni anche per chi non ha partecipato alle azioni Leggi su wired (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel mirino della Procura di Padova gli attivisti di, per i blocchi stradali e la vernice sui monumenti. Rischiano pene da uno a cinque anni anche per chi non ha partecipato alle azioni

