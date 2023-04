(Di lunedì 17 aprile 2023) Il reporter del Wall street journal Evan, arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio, è "in buona salute", secondo l'Usa a Mosca Lynne Tracy. Finora il giornalista non ...

Il reporter del Wall street journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio, è "in buona salute", secondo l'a Mosca Lynne Tracy. Finora il giornalista non aveva potuto ricevere visite dal personale diplomatico statunitense in Russia. "Ho fatto visita a Evan Gershkovich del Wall Street ......l'americana a Mosca, Lynne Tracy, in riferimento alla condanna a 25 anni di carcere nei confronti dell'oppositore russo Vladimir Kara - Murza, come riporta una nota dell'ambasciataDopo l'incontro tenuto da Tsai con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy , il 5 aprile a Los Angeles, Pechino ha annunciato misure restrittive contro l'de ...

Ambasciatrice Usa incontra Gershkovich in carcere, sta bene - Europa Agenzia ANSA

«Ho fatto visita a Evan Gershkovich del Wall Street Journal nel carcere di Lefortovo, è in buona salute e rimane forte», ha dichiarato l'ambasciatrice, citata dall'account Twitter della sua ambasciata