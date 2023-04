Amazon esce allo scoperto con nuove soluzioni di Intelligenza Artificiale (Di lunedì 17 aprile 2023) Una delle più grandi aziende tecnologiche del pianeta ha ufficialmente svelato la propria risposta alla recente crescita dell’IA nel settore. Nello specifico, Amazon ha lanciato il proprio ChatGPT, Bedrock, che funzionerà in modo simile al popolarissimo chatbot sviluppato da OpenAI. Amazon sta seguendo il percorso tracciato sia da OpenAI che da Google, attraverso l’introduzione del proprio sistema di Intelligenza Artificiale generativa. Inoltre, il CEO Andy Jassy ha informato, tramite la sua seconda lettera annuale inviata agli azionisti, l’intenzione da parte dell’azienda di investire nell’Intelligenza Artificiale in maniera sempre più importante: “LLM e IA generativa saranno un’ottimo affare per i nostri azionisti e per Amazon”. Bedrock è pronto a fornire una serie ... Leggi su blockworld (Di lunedì 17 aprile 2023) Una delle più grandi aziende tecnologiche del pianeta ha ufficialmente svelato la propria risposta alla recente crescita dell’IA nel settore. Nello specifico,ha lanciato il proprio ChatGPT, Bedrock, che funzionerà in modo simile al popolarissimo chatbot sviluppato da OpenAI.sta seguendo il percorso tracciato sia da OpenAI che da Google, attraverso l’introduzione del proprio sistema digenerativa. Inoltre, il CEO Andy Jassy ha informato, tramite la sua seconda lettera annuale inviata agli azionisti, l’intenzione da parte dell’azienda di investire nell’in maniera sempre più importante: “LLM e IA generativa saranno un’ottimo affare per i nostri azionisti e per”. Bedrock è pronto a fornire una serie ...

