Amazon esce allo scoperto con nuove soluzioni di Intelligenza Artificiale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una delle più grandi aziende tecnologiche del pianeta ha ufficialmente svelato la propria risposta alla recente crescita dell’IA nel settore. Nello specifico,ha lanciato il proprio ChatGPT, Bedrock, che funzionerà in modo simile al popolarissimo chatbot sviluppato da OpenAI.sta seguendo il percorso tracciato sia da OpenAI che da Google, attraverso l’introduzione del proprio sistema digenerativa. Inoltre, il CEO Andy Jassy ha informato, tramite la sua seconda lettera annuale inviata agli azionisti, l’intenzione da parte dell’azienda di investire nell’in maniera sempre più importante: “LLM e IA generativa saranno un’ottimo affare per i nostri azionisti e per”. Bedrock è pronto a fornire una serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AScolastici : RT @Poesiaitalia: Esce oggi «Il mestiere di sopravvivere», il mio primo libro. Parla di malinconia, amore, morte e poesia, gli ingredienti… - vaneasimivrsa : RT @Poesiaitalia: Esce oggi «Il mestiere di sopravvivere», il mio primo libro. Parla di malinconia, amore, morte e poesia, gli ingredienti… - stesecci88 : RT @Poesiaitalia: Esce oggi «Il mestiere di sopravvivere», il mio primo libro. Parla di malinconia, amore, morte e poesia, gli ingredienti… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Esce oggi «Il mestiere di sopravvivere», il mio primo libro. Parla di malinconia, amore, morte e poesia, gli ingredienti… - ultra__u : @Cre9011 Lo richiedo ogni volta che esce un nuovo set di carte, ma non sono mai riuscito a comprarlo da Amazon prima d'ora.?????? -

La seconda stagione di "The Ferragnez " La serie", prodotta da Banijay Italia perStudios, ... Il 18 maggiola seconda stagione di #TheFerragnezLaSerie e dopo l'estate ci sarà un episodio ...oggi una nuova risorsa che può aiutare le imprese a superare i propri ostacoli: il libro di ... Il libro è disponibile sua questo indirizzo: https://amzn.to/3o95gGu Stefano Vellei è l'...oggi una nuova risorsa che può aiutare le imprese a superare i propri ostacoli: il libro di ... Il libro è disponibile sua questo indirizzo: https://amzn.to/3o95gGu Stefano Vellei è l'...

The Ferragnez 2 quando esce: quando andrà in onda su Amazon Prime TPI

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...Amazon ha annunciato l'uscita della seconda stagione della serie di Fedez e Chiara Ferragni, ma su Instagram il popolo dei social ha criticato duramente la coppia ...