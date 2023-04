Altroconsumo, più rischi che benefici da aumento limiti a 150 km/h (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Secondo quanto annunciato, il governo, per voce del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di velocità da 130 km/h a 150 km/h. Ma, come emerge dalle stime elaborate da Altroconsumo, "i benefici sui tempi di percorrenza sarebbero davvero esigui rispetto all'impatto negativo che questa misura potrebbe avere su consumi di carburante, inquinamento e sicurezza stradale". Questa misura riguarderebbe solo alcune tratte, con specifici requisiti: ad esempio avere almeno tre corsie, prevedere un percorso per lo più rettilineo ed essere dotate di sistemi tutor per il controllo della velocità. La modifica potrebbe entrare in vigore con il nuovo Codice della strada, anche se quello ora in vigore già prevede questa possibilità in determinate ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Secondo quanto annunciato, il governo, per voce del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di velocità da 130 km/h a 150 km/h. Ma, come emerge dalle stime elaborate da, "isui tempi di percorrenza sarebbero davvero esigui rispetto all'impatto negativo che questa misura potrebbe avere su consumi di carburante, inquinamento e sicurezza stradale". Questa misura riguarderebbe solo alcune tratte, con specifici requisiti: ad esempio avere almeno tre corsie, prevedere un percorso per lo più rettilineo ed essere dotate di sistemi tutor per il controllo della velocità. La modifica potrebbe entrare in vigore con il nuovo Codice della strada, anche se quello ora in vigore già prevede questa possibilità in determinate ...

