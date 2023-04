Altroconsumo, più rischi che benefici da aumento limiti a 150 km/h (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo quanto annunciato, il governo, per voce del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di velocità da 130 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo quanto annunciato, il governo, per voce del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di velocità da 130 ...

Altroconsumo, più rischi che benefici da aumento limiti a 150 km/h Secondo le stime di Altroconsumo, viaggiando a 150 km/h anziché a 130 km/h servono oltre 40 metri in più, per arrestare completamente il veicolo in caso di necessità. Bisogna inoltre considerare che, ...