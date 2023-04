Altro che Mi-Art. A Napoli decolla la “Zweigstelle Capitain”, una piattaforma mobile che apre spazi fertili per incontro (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiude la Mi-Art a Milano e a Napoli approda Gisela Capitain che conquista il mondo del collezionismo. Luccica il Teatro San Carlo del “dorato” borbonico dopo ultimo restauro e brilla il cast stellare con il tenorissimo Jonas Kaufmann, Il Maradona del bel canto, che qui si sente a casa. Cantare Wagner per lui è sempre una sfida speciale “Non mi aspettavo che Napoli fosse cosi’”, disse la prima volta che mise piede e voce al Teatro San Carlo. Invece lei, Gisela, lo sapeva, che essere leader se lo porta scritto nel cognome. Le sono bastati due live performance, due do di petto che hanno lasciato il segno, per diventare la galleria piu’ influente di Napoli, visto che già lo era fra le top del mondo. Nel palazzo storico del Palazzo Degas (che i napoletani veracemente nel dialetto storpiano o’ palazz dugas, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiude la Mi-Art a Milano e aapproda Giselache conquista il mondo del collezionismo. Luccica il Teatro San Carlo del “dorato” borbonico dopo ultimo restauro e brilla il cast stellare con il tenorissimo Jonas Kaufmann, Il Maradona del bel canto, che qui si sente a casa. Cantare Wagner per lui è sempre una sfida speciale “Non mi aspettavo chefosse cosi’”, disse la prima volta che mise piede e voce al Teatro San Carlo. Invece lei, Gisela, lo sapeva, che essere leader se lo porta scritto nel cognome. Le sono bastati due live performance, due do di petto che hanno lasciato il segno, per diventare la galleria piu’ influente di, visto che già lo era fra le top del mondo. Nel palazzo storico del Palazzo Degas (che i napoletani veracemente nel dialetto storpiano o’ palazz dugas, ...

