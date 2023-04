Altra notte in ospedale per Immobile. Lotito: siamo con te (Di lunedì 17 aprile 2023) – “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”. La Lazio fa quadrato attorno a Ciro Immobile. Con le parole del presidente Claudio Lotito (in foto) la società biancoceleste ha voluto far sentire forte l’affetto all’attaccante rimasto coinvolto nella giornata di domenica in uno scontro con un tram a Roma, all’altezza di ponte Matteotti. Un incidente in cui Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) – “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente die delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano.con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”. La Lazio fa quadrato attorno a Ciro. Con le parole del presidente Claudio(in foto) la società biancoceleste ha voluto far sentire forte l’affetto all’attaccante rimasto coinvolto nella giornata di domenica in uno scontro con un tram a Roma, all’altezza di ponte Matteotti. Un incidente in cuiha riportato un trauma distorsivo della colonna ...

