Altra battuta d’arresto per la Nasce un Sorriso Salerno ’92: testa ai play off (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’Altra battuta d’arresto per la Nasce un Sorriso Salerno ’92, che cade al PalaCardito contro la Ferraro Group Ariano Irpino e ora ha solo l’ultima partita della fase a orologio in casa contro Sant’Antimo, quarta forza del torneo, prima di andare a giocarsi i playoff. La griglia sarà decisa dallo scontro diretto tra le due prime in classifica, New Basket Agropoli e Ariano Irpino (44 punti). Le granatine sono aritmeticamente terze a quota 40 punti. Ieri sera ad Ariano Irpino è finita 78-69. Nelle file di Salerno ha pesato l’assenza dell’acciaccata Orchi ma dopo la sosta pasquale e il ko contro Agropoli solo nel finale che l’aveva preceduta, le granatine non sono riuscite a ritrovarsi difensivamente. Nasce un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’per laun’92, che cade al PalaCardito contro la Ferraro Group Ariano Irpino e ora ha solo l’ultima partita della fase a orologio in casa contro Sant’Antimo, quarta forza del torneo, prima di andare a giocarsi ioff. La griglia sarà decisa dallo scontro diretto tra le due prime in classifica, New Basket Agropoli e Ariano Irpino (44 punti). Le granatine sono aritmeticamente terze a quota 40 punti. Ieri sera ad Ariano Irpino è finita 78-69. Nelle file diha pesato l’assenza dell’acciaccata Orchi ma dopo la sosta pasquale e il ko contro Agropoli solo nel finale che l’aveva preceduta, le granatine non sono riuscite a ritrovarsi difensivamente.un ...

