Alto Adige | donna trovata morta in un sacco a pelo sotto un albero

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il corpo senza vita di unaè stato trovato ieri, domenica 16 aprile, in unsu un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. Sono stati alcuni escursionisti a lanciare l’allarme dopo aver notato il cadavereun larice. Ladeceduta sarebbe una meranese di 56 anni, di cui al momento non sono state ancora chiarite le generalità. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. su Open Leggi anche: Valle di Susa, precipita per 6 metri durante una cordata: morto uno scalatore sulla Rocca Sella Courmayeur, precipita per 100 metri mentre scia fuori pista: morto un francese Valanga in val di Rhemes, individuati i tre scialpinisti dispersi: buone le condizioni dell’unico superstite L'articolo proviene da Open.

Si erano dati appuntamento a valle per fare una passeggiata in altura. Un gruppo di escursionisti aveva deciso di arrivare a quasi duemila metri di quota, sopra Bolzano, nelle vicinanze del Giogo di ...

