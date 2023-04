Alto Adige, donna trovata morta in sacco a pelo su un prato (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo le prime ricostruzioni, la donna trovata morta in sacco a pelo su un prato sarebbe una 56enne meranese. Il medico d'urgenza arrivato sul posto ha solo potuto constatarne il decesso. Sono in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo le prime ricostruzioni, lainsu unsarebbe una 56enne meranese. Il medico d'urgenza arrivato sul posto ha solo potuto constatarne il decesso. Sono in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Donna trovata morta in sacco a pelo su un prato in Alto Adige [a cura della redazione Cronaca] - MediasetTgcom24 : Alto Adige, donna trovata morta in sacco a pelo su un prato #AltoAdige #17aprile - fanpage : Il TAR ha annunciato la sospensione dell'abbattimento dell'orsa JJ4, responsabile dell'uccisione del runner Andrea… - infoitinterno : Il dramma - Tragediain Alto Adige, cadavere di una donna trovato in un sacco a pelo su un prato alpino - DolomitiReview : A primavera in Alto Adige fioriscono gli eventi: ecco i 5 appuntamenti da non perdere in questa stagione ?? -