Alloggi Capodimonte Benevento | concessa autorizzazione linea Enel

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Comune diha concesso l’per gli scavi dellaelettrica all’per glidi“Il Comune diha concesso adl’per gli scavi propedeutici all’attivazione dellaelettrica al servizio deglidi edilizia popolare a“, lo comunicano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo. “Con il benestare alla collocazione dellaelettrica interrata su suolo pubblico rimuoviamo anche l’ultimo contrattempo sulla strada verso la chiusura definitiva dei lavori. Finora il cronoprogramma è stato rispettato e contiamo di ...

... ma l'emergenza abitativa è forte, e infatti la famiglia promotrice dell'appello chiede: 'Benissimo glidi, ma andrebbe condotta anche una verifica sul resto delle case popolari, ...Benevento . 'Al fine di un aggiornamento costante circa l'andamento dei lavori suglipopolari di rione, registriamo favorevolmente che l' Acer (Agenzia campana per l'Edilizia residenziale) ha comunicato all'Amministrazione che è stato osservato anche il secondo ...

