Allieva del ‘Coreutico Pascal’ supera audizione alla Scuola di ballo della ‘Scala’ (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il liceo statale “Ernesto Pascal” di Pompei, guidato dalla dirigente scolastica Annarita Cortese, raggiunge un nuovo prestigioso risultato che conferma il livello di eccellenza cui è pervenuta la Scuola in questi anni. Antonietta Stasi, Allieva della classe quinta del Liceo ad indirizzo Coreutico, ha superato brillantemente l’audizione con la Scuola di ballo della Scala di Milano ed è stata ammessa a frequentare il Corso di diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico. Per tre anni Antonietta potrà confrontarsi con un corpo docente internazionale e perfezionare le proprie abilità tecniche in un tempio della danza. Si tratta di un riconoscimento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il liceo statale “Ernesto Pascal” di Pompei, guidato ddirigente scolastica Annarita Cortese, raggiunge un nuovo prestigioso risultato che conferma il livello di eccellenza cui è pervenuta lain questi anni. Antonietta Stasi,classe quinta del Liceo ad indirizzo Coreutico, hato brillantemente l’con ladiScala di Milano ed è stata ammessa a frequentare il Corso di diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico. Per tre anni Antonietta potrà confrontarsi con un corpo docente internazionale e perfezionare le proprie abilità tecniche in un tempiodanza. Si tratta di un riconoscimento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eflatmajor73 : @gabrielevalmont Vallata a fianco ?? - liamshairs : RT @allegracubania: comunque emanuel sta elogiando così tanto maddalena perché è l’unica allieva che gli è rimasta e per spronarla nella co… - ellecomelu : RT @allegracubania: comunque emanuel sta elogiando così tanto maddalena perché è l’unica allieva che gli è rimasta e per spronarla nella co… - IlBenzemiano : @sottilismo Sei l'allieva del Demiurgo livornese? - MartyK19 : RT @allegracubania: comunque emanuel sta elogiando così tanto maddalena perché è l’unica allieva che gli è rimasta e per spronarla nella co… -