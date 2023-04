Allegri è la vera penalizzazione della Juventus | i tifosi non ne possono più

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 17 aprile 2023) La, in questa stagione, sembra avere unaben più grave rispetto al meno quindici in classifica.(LaPresse)Nell’ultimo turno di campionato, laha perso uno a zero in casa del Sassuolo; seconda sconfitta consecutiva dopo quella sul campoLazio per i bianconeri che vedono allontanarsi il quarto posto. Prestazione negativa da parte di Bremer e compagni che non sono mai riusciti ad imporre il proprio gioco e, dopo il gol subito, hanno affidato la reazione alle giocate dei singoli. Passo falso pesante quello commesso dallain una giornata dove Milan ed Inter si erano fermate e la possibilità di accorciare sulle dirette concorrenti eramente ghiotta. La sconfitta ha portato, ancora una volta,...