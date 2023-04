Allegri continua la sua crociata ma la verità è un' altra

(Di lunedì 17 aprile 2023) Per il tecnico bianconero la Juventus ha 59 punti e non 44 come dice attualmente la classifica. La Juventus, però, ha perso la seconda partita consecutiva e al momento la Champions dista 9 punti

Per il tecnico bianconero la Juventus ha 59 punti e non 44 come dice attualmente la classifica. La Juventus, però, ha perso la seconda partita consecutiva e al momento la Champions dista 9 punti ..."Abbiamo giocato una brutta partita. Male il primo tempo, qualcosa in più dopo il gol subito, ma forse troppo poco. E' una sconfitta meritata". Non cerca alibi, Massimiliano Allegri, dopo il ko a Regg ...