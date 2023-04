Alle imprese piace il Def La sponda di Confindustria

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 aprile 2023) Unaimportante, non scontata. Ditaliane, motore dell’economia nazionale, arriva un sostanziale sì al Documento di economia e finanza, il primo recante la firma di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. E che fissa il perimetro e la gittata della prossima manovra di bilancio (qui l’intervista all’economista Stefano Micossi). Partendo da due assunti: primo, quest’anno la crescita italiana si porterà all’1%, per poi accelerare all’1,5% nel 2024. Secondo, è stata messa in calce una traiettoria discendente del debito, così come chiede, forse pretende, l’Europa. Tanto basta ad aver convinto, ascoltata in audizione alla Camera e al Senato proprio sul documento di finanza pubblica, per mezzo del direttore del Centro studi di Viale dell’Astronomia, Alessandro Fontana (giovedì prossimo sono in ...