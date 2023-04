Alla mamma incinta scattano foto fantastica — ma guarda chi compare a destra (Di lunedì 17 aprile 2023) Per i futuri genitori, fotografare il pancione della futura mamma e documentare la gravidanza è un ottimo modo per catturare la gioia e l’eccitazione di iniziare una nuova famiglia. Per il resto della loro vita, la coppia può sfogliare le foto della maternità e ricordare il momento appena prima di accogliere il loro amato figlio nelle loro vite. E mentre tutte le foto di una donna incinta sono belle a modo loro, alcune sono semplicemente più memorabili di altre… Il futuro papà, Dan Mozer, 30 anni, ha suggerito che lui e sua moglie andassero nella spiaggia vicina di Atlantic Beach a Jacksonville, in Florida, e scattassero qualche foto. La spiaggia è amata dAlla gente del posto ed è un luogo popolare per rilassarsi, fare una passeggiata e scattare ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 17 aprile 2023) Per i futuri genitori,grafare il pancione della futurae documentare la gravidanza è un ottimo modo per catturare la gioia e l’eccitazione di iniziare una nuova famiglia. Per il resto della loro vita, la coppia può sfogliare ledella maternità e ricordare il momento appena prima di accogliere il loro amato figlio nelle loro vite. E mentre tutte ledi una donnasono belle a modo loro, alcune sono semplicemente più memorabili di altre… Il futuro papà, Dan Mozer, 30 anni, ha suggerito che lui e sua moglie andassero nella spiaggia vicina di Atlantic Beach a Jacksonville, in Florida, e scattassero qualche. La spiaggia è amata dgente del posto ed è un luogo popolare per rilassarsi, fare una passeggiata e scattare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Sono certa che avrai al tuo fianco una mamma e un papà al 100% che ti ameranno moltissimo.Purtroppo la vita a volt… - ProVitaFamiglia : Questo bimbo simpaticissimo ride insieme alla sua mamma!???? #mammaefiglio #cutekid #funny - EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - lelebardi78 : @MaxNerozzi sei alla frutta nero' mamma mia che finaccia - BdiBeppe : @Levati4 @paolo_gibilisco Evidentemente non ci arrivi, ma il disbrigo pratiche per adottare un bimbo che non ha gen… -