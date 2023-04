Alla guida senza mai aver conseguito la patente: 55enne denunciato nel Fortore (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, impiegando 45 pattuglie e controllando 88 veicoli, 122 persone e 14 esercizi pubblici. Durante lo svolgimento dei controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per guida senza patente reiterata infrabiennale poiché trovato Alla guida della propria automobile senza averne il titolo abilitativo, in quanto mai conseguito. La stessa violazione del Codice della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Val, impiegando 45 pattuglie e controllando 88 veicoli, 122 persone e 14 esercizi pubblici. Durante lo svolgimento dei controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile hannoin stato di libertà undella Val, già noto alle Forze dell’Ordine, perreiterata infrabiennale poiché trovatodella propria automobilene il titolo abilitativo, in quanto mai. La stessa violazione del Codice della ...

