“Alice | Darling” | al cinema il film di Mary Nighy con Anna Kendrick

(Di lunedì 17 aprile 2023) Uscirà alil 4 maggio distribuito da Notorious Pictures il thriller psicologico firmato dall’inglesedal titolo, che vede il ritorno sul grande schermo di(Pitch Perfect, 2012; Pitch Perfect 2, 2015; Pitch Perfect 3, 2017) nel ruolo della protagonista, al fianco di Charlie Carrick (The Power, 2021, Il lupo e il leone, 2021). Nel cast anche: l’attrice canadese Kaniehtiio Horn (Il Giustiziere della notte – Death Wish, 2018, Sugar Daddy, 2020) e Wunmi Mosaku, l’attrice britannica di origini nigeriane definita dal «Nylon Magazine» come una delle giovani promesse di Hollywood (I Am Slave, 2010; Philomena, 2013). Il, presentato con successo all’ultima edizione del Toronto International...

