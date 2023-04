Alex Rins sbanca Austin | “LCR | è una grande gioia per me!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una vittoria incredibile e non pronosticabile. Certo, figlia della caduta di Francesco Bagnaia di Ducati, ma comunque solida e meritatissima.esce dal Gran Premio delle Americhe con l’alloro del vincitore: ad, infatti, la moto numero quarantadue di LCR Team Honda ha sorpreso tutti piazzandosi davanti al resto del carrozzone. Una giornata davvero da incorniciare per il corridore spagnolo ex Suzuki. Le dichiarazioni del vincitore: “Avevo paura di essere recuperato da quelli dietro…” (Credit foto – MotoGP.com)“Ho cercato di spingere tanto all’inizio per stare con Pecco e stavo soffrendo un po’ nel settore 2 e nel settore 3 – ha dettodopo la vittoria del Gran Premio delle Americhe di MotoGP –. Però nelle chicane spingevo ...