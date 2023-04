Alessandro Cecchi Paone senza filtri sul fidanzato | “Di Simone mi piace il cu*o”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023)sarà all’Isola dei Famosi e non da solo, ma con il suoAntolini, con il quale ci sono ben 34 anni di differenza. Per il giornalista non sarà la prima esperienza al reality, ma la terza e quindi conosce benissimo le dinamiche dello show Mediaset.festeggeranno un anno di relazione proprio in Honduras, come ha dichiaratoal programma radiofonico La Zanzara. Intervistato da Giuseppe Cruciani il futuro naufrago si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni particolarmente piccanti. “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi e etero sono deliziati dall’idea di avere una milf – ha spiegatoal microfono della radio -. Il ...