Alessandra Celentano sui figli: perché non ne ha avuti (Di lunedì 17 aprile 2023) Alessandra Celentano non ha mai avuto figli, nonostante abbia provato ad averne, con il suo ex marito. L’insegnante di Amici ha svelato in un’intervista a Verissimo che la maternità mancata non è stata una scelta voluta, semplicemente i figli non sono arrivati, nonostante i numerosi tentativi. “Sono contro gli accanimenti, il volere un figlio a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ci ha sofferto tantissimo, molto più di me. Tutti siamo segnati da un destino, si vede che doveva andare così”, ha commentato la Celentano, nipote del celeberrimo Adriano. La ballerina ha spiegato che l’ex marito Angelo Trementozzi, con cui è stata sposata dal 2007, voleva molto un figlio da lei, e il fatto che non sia successo gli ha causato molto ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 17 aprile 2023)non ha mai avuto, nonostante abbia provato ad averne, con il suo ex marito. L’insegnante di Amici ha svelato in un’intervista a Verissimo che la maternità mancata non è stata una scelta voluta, semplicemente inon sono arrivati, nonostante i numerosi tentativi. “Sono contro gli accanimenti, il volere uno a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ci ha sofferto tantissimo, molto più di me. Tutti siamo segnati da un destino, si vede che doveva andare così”, ha commentato la, nipote del celeberrimo Adriano. La ballerina ha spiegato che l’ex marito Angelo Trementozzi, con cui è stata sposata dal 2007, voleva molto uno da lei, e il fatto che non sia successo gli ha causato molto ...

