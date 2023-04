Alberto Felice De Toni sindaco di Udine (Di lunedì 17 aprile 2023) Alberto Felice De Toni, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, è stato eletto sindaco di Udine nel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15 per cento L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di lunedì 17 aprile 2023)De, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, Dee Alleanza Verdi e Sinistra, è stato elettodinel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15 per cento L'articolo proviene da20.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - Ettore_Rosato : Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di #Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città… - elenabonetti : Congratulazioni a Alberto Felice De Toni, eletto sindaco di #Udine. È poi davvero una bella notizia l’elezione di A… - GaeManfredi : Auguri ad Alberto De Toni, nuovo sindaco di #Udine. La sua visione di futuro farà la differenza per i cittadini e p… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di U… -