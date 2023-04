Alardhi (Investcorp): «Non escludo nuovo investimento nello sport» (Di lunedì 17 aprile 2023) Investcorp torna a puntare sullo sport europeo. Dopo il tentativo fallito con il Milan, il fondo del Bahrein ha di nuovo messo nel mirino il calcio, con l’interesse stavolta per l’Inter. E il suo presidente Mohammed Alardhi non chiude la porta all’ipotesi. In un lungo ritratto sul Financial Times, infatti, il numero uno di Investcorp si L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023)torna a puntare sulloeuropeo. Dopo il tentativo fallito con il Milan, il fondo del Bahrein ha dimesso nel mirino il calcio, con l’interesse stavolta per l’Inter. E il suo presidente Mohammednon chiude la porta all’ipotesi. In un lungo ritratto sul Financial Times, infatti, il numero uno disi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Mohammed Alardhi (#Investcorp), intervistato dal Financial Times, non esclude 'un nuovo tentativo di investimento n… - fcin1908it : Alardhi (Investcorp): 'Valutiamo nuovo investimento in sport europeo, è ormai pronto per espansione' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Alardhi (Investcorp): «Non escludo nuovo investimento nello sport»: Investcorp torna a puntare… - CalcioFinanza : Alardhi, presidente di Investcorp: «Non escludo un nuovo investimento nello sport» - BartAprile : RT @marifcinter: Mohammed Alardhi (#Investcorp), intervistato dal Financial Times, non esclude 'un nuovo tentativo di investimento nello sp… -