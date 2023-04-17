Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Pronostico Alanyaspor-Galatasaray, Icardi e compagni favoriti - infobetting : Alanyaspor-Galatasaray (martedì 18 aprile 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici -

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Alanyaspor-Galatasaray (martedì 18 aprile 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Süper Lig lideri Galatasaray, ligin 30.haftasinda Alanyaspor ile deplasmanda karsi karsiya geliyor. Galatasaray mücadeleyi kazanarak Fenerbahçe ile arasindaki puan farkini yeniden 9'a çikarmayi ...Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçinda bu aksam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karsi karsiya gelecek. Kirbiyik Holding Stadi'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da baslayacak. Maç beIN ...