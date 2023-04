Al via il click day per il bonus trasporti per chi ha redditi fino a 20mila euro (Di lunedì 17 aprile 2023) La domanda va presentata online sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it dove si può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 aprile 2023) La domanda va presentata online sulla piattaforma.lavoro.gov.it dove si può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francesco801004 : Alle 8 via al click day per il bonus trasporti per chi ha redditi fino a 20mila euro @sole24ore - ProntoPCBaveno : RT @sole24ore: ?? Al via il #clickday per il bonus #trasporti per chi ha redditi fino a 20mila euro. - sole24ore : ?? Al via il #clickday per il bonus #trasporti per chi ha redditi fino a 20mila euro. - fisco24_info : Alle 8 via al click day per il bonus trasporti per chi ha redditi fino a 20mila euro: La domanda va presentata onli… - JailedAlexBlakk : Il mio Cerchio di Interazione di Twitter via -