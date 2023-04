(Di lunedì 17 aprile 2023) Prende il via oggi alle 15 ail(Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), presso il Marriot Park Hotel di. Titolo scelto per questa decima assise, in corso fino a mercoledì, è “Dignità umana e del lavoro. E’ l’Italia che vogliamo in Europa. Come progetto comune”. Sono 600 i delegati presenti alla tre giorni di lavori congressuali, a cui si affiancheranno momenti di approfondimento sui temi del lavoro e delle disuguaglianze sociali, che vedranno la presenza di esponenti del governo, politicimaggioranza e dell’opposizione e tecnici. Domani interverranno il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - zerocalcare : Domani, Roma, Acrobax (via della vasca navale 6) a sostegno della Fondazione @tetrabondi Onlus: Dalle 17 alle 21 un… - santegidionews : Pranzo di #Pasqua solidale di #SantEgidio con anziani, rifugiati e senza dimora. Appuntamento a #Roma domenica… - digitalsat_it : **** La Uefa #ChampionsLeague è a #Napoli! ***** Vieni a farti un selfie gratuitamente con la Coppa Ufficiale O… - ZouVargiu : RT @SecolodItalia1: Al via a Roma il decimo congresso confederale della Cisal: previsti gli interventi di 6 ministri -

... ma non i biocarburanti come invece voleva. Una decisione da subito respinta dal governo ... Ed ora arriva illibera del G7. Per la decisione finale occorrerà in ogni caso attendere il 2026, ...... la Lazio è attualmente la squadra più in forma del campionato, mentre laè diventata un'... [email protected] Copyright 2023 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ...... ingredienti perfetti per l'edizione 2023 del Messina Vinyl Fest , la festa che dà ilall'... Sonatine Dischi da Cosenza, Oblique Strategies e Therealvinylpusher da. Tra i dj: Sara Modicano , ...

Musica celtica in via Roma venerdì 21 aprile. 18 eventi per vivacizzare il centro storico RagusaOggi

“Cu(ltu)ra delle relazioni per la nuova comunità globale di pace” è il titolo dell’iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione Cultura Italiae ...Dagli scavi archeologici nella Villa dei Quintili, sulla via Appia Antica, è affiorato un complesso sistema per la produzione del nettare degli dei che sgorgava senza sosta nella 'città del piacere' v ...