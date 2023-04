Al Teatro Sistina il sogno di Billy Elliot con Giulio Scarpati e Rossella Brescia

(Di lunedì 17 aprile 2023) Prima il flashmob in strada con i giovani protagonisti di “” insieme agli altri allievi dell’Accademiaimpegnati in un contagioso e divertente tip tap al ritmo della magica colonna sonora di Elton John, poi sul palco tutta la forza di una storia appassionante, in una serata magica scandita dall’energia della danza e della musica tra l’esterno e l’interno del. E’ stata un successo ieri sera l’attesa Première di ““, il Musical firmato da Massimo Romeo Piparo e prodotto dalla PeepArrow Entertainment che arriva alcon una nuova edizione e un cast completamente rinnovato. Alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, la storia del ragazzinoche, nell’Inghilterra bigotta e austera ...

Al Teatro Sistina il sogno di Billy Elliot con Giulio Scarpati e Rossella ... Il Denaro

