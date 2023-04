Al Teatro San Marco ‘Napul’è: Tributo a Pino Daniele’ (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione Il Sannita ha organizzato uno spettacolo per ricordare Pino Daniele, l’artista napoletano scomparso nel 2015. Cantautore, chitarrista e compositore, a cavallo degli anni settanta e ottanta Pino Daniele è stato uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. A lui sono legate intere generazioni: per ricordarlo Sabato 6 maggio, alle ore 20.30, presso il Teatro San Marco di Benevento si svolgerà lo spettacolo “Napul’è: Tributo a Pino Daniele” con la “Yes I Know Tribute Band”. Costo del biglietto d’ingresso € 10,00 – prevendita presso il Museo delle Streghe in Via San Gaetano a Benevento. Per informazioni tel. 3298750445. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione Il Sannita ha organizzato uno spettacolo per ricordareDaniele, l’artista napoletano scomparso nel 2015. Cantautore, chitarrista e compositore, a cavallo degli anni settanta e ottantaDaniele è stato uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. A lui sono legate intere generazioni: per ricordarlo Sabato 6 maggio, alle ore 20.30, presso ilSandi Benevento si svolgerà lo spettacolo “Napul’è:Daniele” con la “Yes I Know Tribute Band”. Costo del biglietto d’ingresso € 10,00 – prevendita presso il Museo delle Streghe in Via San Gaetano a Benevento. Per informazioni tel. 3298750445. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

