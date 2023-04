Al Senato inizia la battaglia sulla protezione speciale ai migranti (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Nessun ripensamento da parte della maggioranza sull'emendamento sulla stretta alla protezione speciale preparato per il decreto Cutro. Oggi sarà discusso in Commissione Affari Costituzionali al Senato e ripresentato direttamente in Aula considerato che il provvedimento, a causa dei tempi stretti, arriverà in Aula senza mandato al relatore. Le opposizioni sul tema dei migranti annunciano battaglia nell'emiciclo di palazzo Madama mentre Fdi, Lega e FI, dopo le parole della premier Meloni dall'Etiopia, serrano i ranghi e si presentano compatti. Il partito di via Bellerio non ha ancora annunciato il ritiro dei propri emendamenti ma - spiegano fonti parlamentari della maggioranza - non si andrà in ordine sparso. La Lega, insomma, non dovrebbe insistere in Aula con le proposte di ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Nessun ripensamento da parte della maggioranza sull'emendamentostretta allapreparato per il decreto Cutro. Oggi sarà discusso in Commissione Affari Costituzionali ale ripresentato direttamente in Aula considerato che il provvedimento, a causa dei tempi stretti, arriverà in Aula senza mandato al relatore. Le opposizioni sul tema deiannuncianonell'emiciclo di palazzo Madama mentre Fdi, Lega e FI, dopo le parole della premier Meloni dall'Etiopia, serrano i ranghi e si presentano compatti. Il partito di via Bellerio non ha ancora annunciato il ritiro dei propri emendamenti ma - spiegano fonti parlamentari della maggioranza - non si andrà in ordine sparso. La Lega, insomma, non dovrebbe insistere in Aula con le proposte di ...

