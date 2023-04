“Al posto di UeD” Mediaset | la decisione è già stata comunicata a Maria De Filippi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Uomini e Donne,ha comunicato lanei giorni scorsi: ora anche il pubblico diDeinformata. Sono giorni turbolenti per il programma, alle prese con alcune grane legati ad alcuni personaggi storici del programma tra cui Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano era scoppiato a piangere davanti a tutti dopo le accuse di voler rimanere il più possibile in studio e di avere un manager (grazie al quale avrebbe sostenuto anche un provino per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip). Alle sue lacrime in pochi credono. Scrive un’utente: “Sono stati accompagnati alla porta personaggi migliori di Armando che è lì palesemente per la visibilità, ambisce a diventare opinionista, attore o fare qualche reality. Partecipa ad uomini e donne solo per fare polemica e gossip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonoabete : le serate da tronista di ued continuano a farmi cagare ma come dire sono felice se non è da sola per pasqua in un p… -

A questo punto dopo aver detto di aver trascorso una giornata intera in ospedale ha aggiunto: ' Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po' ballerino, ma è tutto aper il resto'. Il diretto ...Una giornata in ospedale Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po' ballerino, ma è tutto aper il resto" . Ida Platano: Alessandro Vicinanza in ospedale In queste ore Alessandro Vicinanza ...'Day off! Il leone è ferito ma tutto a' , così l'ex cavaliere del Trono Over ha spaventato i ... In queste ore, l'ex cavaliere diè tornato sui social network , innanzitutto per ringraziare ...

Uomini e Donne, Chiara e Davide hanno mentito Beccati nello ... TvDaily

L'ex cavaliere di Uomini e Donne desta preoccupazione sui social: "Il leone è ferito" Alessandro Vicinanza noto al pubblico per essere un ex protagonista ...Alessandro Vicinanza, compagno di Ida Platano,ha allarmato i suoi fan mostrandosi in queste ore da una stanza d'ospedale.