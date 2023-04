Al cinema in settimana: da “Super Mario Bros” a “Scordato” (Di lunedì 17 aprile 2023) È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Super Mario Bros – Il film”, “Air – La storia del grande salto”, “John Wick 4”, “Scordato” e “L’esorcista del Papa”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 17 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Mia” (ore 17:30); “Scordato” (ore 21:15); “L’appuntamento” (ore 17:30); “Quando” (ore 21:15); “Il ritorno di Casanova” (ore 21); “Super Mario Bros – Il film” (ore 17:30). cinema CONCA VERDE a Bergamo “Un uomo felice (Un homme heureux)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “As Bestas” (ore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) È ricca di film la programmazione dei. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “– Il film”, “Air – La storia del grande salto”, “John Wick 4”, “” e “L’esorcista del Papa”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 17 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Mia” (ore 17:30); “” (ore 21:15); “L’appuntamento” (ore 17:30); “Quando” (ore 21:15); “Il ritorno di Casanova” (ore 21); “– Il film” (ore 17:30).CONCA VERDE a Bergamo “Un uomo felice (Un homme heureux)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “As Bestas” (ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lordhershel : Quindi mi state dicendo che prossima settimana esce Suzume al cinema e io non ho un euro - lacuocagalante : RT @TgrRaiCampania: Magici percorsi d'acqua. Grande successo a Bacoli per le visite guidate alle cisterne romane nei fine settimana. E sull… - TeatroMartinitt : Continuano le recensioni positive! Grazie Carlo Tomeo ?? Da martedì ultima settimana di repliche. Non perdetelo. - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Magici percorsi d'acqua. Grande successo a Bacoli per le visite guidate alle cisterne romane nei fine settimana. E sull… - LADY0FTHUNDER : PROSSIMA SETTIMANA CHE TORNO A FIRENZE FANNO IL NUOVO FILM DI MAKOTO SHINKAI AL CINEMA PURE CASCASSE IL MONDO IO DE… -