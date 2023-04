Al caso Giletti non so dare nessuna lettura politica Se si trattasse solo di brutta tv?

(Di lunedì 17 aprile 2023) Se c’è una cosa – lo confesso – che mi sorprende e un po’ mi spiazza di tutto l’affaireè l’impossibilità di farne una convincente(l’impossibilità è mia, se qualcuno la sa fare qui sotto c’è tutto lo spazio). Dunque: quandofu allontanato dalla Rai amici ben informati mi spiegarono che il problema era politico, anzi elettorale. La sua Arena, ben collocata nel cuore del pomeriggio domenicale e con il conseguente pubblico popolare, con quei toni tribunizi, quelle denunce di privilegi e ingiustizie, faceva il gioco dei Cinquestelle. A ogni puntata, a ogni denuncia, a ogni scopertura di altarino vero o presunto – si diceva – corrisponde con esattezza un calo di voti dei partiti di governo e un aumento dei grillini. Per cui non si può andar avanti così. Erano i tempi del dilagamento del ...

In un’intervista a La Stampa di ieri il giornalista Enrico Deaglio ha raccontato il suo incontro con Urbano Cairo, presidente di La 7, che gli ha parlato dei suoi problemi con Marcello Dell’Ultri quan ...Dice Massimo Giletti che Salvatore Baiardo gli parlò dell’arresto di Balduccio Di Maggio. Prima di fargli vedere la foto in cui, a dire di Baiardo, compaiono Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e il ...