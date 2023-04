Al Britannique nuovo incontro tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue il filo diretto tra Aurelio Dee i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi del Calcio. Dopo l’di sabato scorso, sfociato nella fotografia pubblicata su Twitter dal presidente del, questa sera è in corso un, sempre all’Hotel, tra Dee i gruppi sia della Curva A sia della Curva B. Il presidente sta accelerando poiché partirà per gli Stati Uniti e non ci sarà per i preparativi della festa scudetto. Che ovviamente seguirà via telefono, partecipando a riunioni, ma quest’è stata l’occasione per parlare direttamente con glidei futuri festeggiamenti. Risolto invece il problema biglietti per la partita di domani ...