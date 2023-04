Air France e Airbus assolte per il disastro del volo Rio-Parigi: “Nessuna colpa dimostrata” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Nessuna colpa dimostrata, non c’è un nesso certo”. Airbus e Air France, alla sbarra per omicidi colposi dopo il disastro aereo del volo AF447 Rio-Parigi, in cui morirono 228 persone, sono state assolte al termine del processo che si è concluso 14 anni dopo la sciagura. All’annuncio della sentenza, alcune parti civili presenti in aula si sono alzate, stupefatte, come per lasciare la sala, prima di risedersi in silenzio sbigottite. “Ci aspettavamo un giudizio imparziale, non è così. Siamo disgustati”: è stata la reazione a caldo della presidente dell’associazione Entraide et Solidarité che rappresenta i famigliari delle vittime, Danièle Lamy. “Di questi 14 anni di attesa – ha aggiunto – non resta che disperazione, costernazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “, non c’è un nesso certo”.e Air, alla sbarra per omicidi colposi dopo ilaereo delAF447 Rio-, in cui morirono 228 persone, sono stateal termine del processo che si è concluso 14 anni dopo la sciagura. All’annuncio della sentenza, alcune parti civili presenti in aula si sono alzate, stupefatte, come per lasciare la sala, prima di risedersi in silenzio sbigottite. “Ci aspettavamo un giudizio imparziale, non è così. Siamo disgustati”: è stata la reazione a caldo della presidente dell’associazione Entraide et Solidarité che rappresenta i famigliari delle vittime, Danièle Lamy. “Di questi 14 anni di attesa – ha aggiunto – non resta che disperazione, costernazione e ...

