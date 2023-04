Air France, 60 anni di voli tra Napoli e Parigi: Ma oggi la Campania è una destinazione strategica (Di lunedì 17 aprile 2023) Sessanta anni sulla rotta Napoli – Parigi, due citta’ legate a doppio filo da eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche. Nel corso di una tavola rotonda al Palazzo Grenoble, Air France e Gesac hanno festeggiato il 60mo anniversario del volo Napoli-Parigi. “Abbiamo cominciato a volare su Napoli nel 1933 poi ci siamo fermati a causa della guerra. E’ un po’ più lontana la storia tra Air France e Napoli” ha detto Eléonore Tramus, direttore generale Air France-KLM East Mediterranean. “oggi la Regione Campania e’ strategica ed é un grande market per Air France e Klm e Napoli e’ molto importante perché il traffico è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Sessantasulla rotta, due citta’ legate a doppio filo da eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche. Nel corso di una tavola rotonda al Palazzo Grenoble, Aire Gesac hanno festeggiato il 60moversario del volo. “Abbiamo cominciato a volare sunel 1933 poi ci siamo fermati a causa della guerra. E’ un po’ più lontana la storia tra Air” ha detto Eléonore Tramus, direttore generale Air-KLM East Mediterranean. “la Regionee’ed é un grande market per Aire Klm ee’ molto importante perché il traffico è ...

