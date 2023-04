Agricoltura 4.0, futuro del cibo e futuro d’impresa: le filiere nel Sud. Evento di Abaco e Talent Garden (Di lunedì 17 aprile 2023) Il prossimo 18 aprile, a Bari, presso la sede di Talent Garden (Via Edoardo Orabona, 4), si terrà l’Evento: “futuro del cibo e futuro d’impresa, innovazione e sinergie di filiera nel Mezzogiorno”, promosso da Abaco Group e Talent Garden con il patrocinio del Politecnico di Bari. L’Evento nasce con l’obiettivo di indagare e approfondire due aspetti fondamentali del settore agroalimentare: da un lato, la sinergia tra le filiere del settore ? da incentivare per favorire una crescita omogenea e reciproca ? dall’altro, l’investimento sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, imprescindibili per affrontare i prossimi anni in maniera competitiva a livello ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il prossimo 18 aprile, a Bari, presso la sede di(Via Edoardo Orabona, 4), si terrà l’: “del, innovazione e sinergie di filiera nel Mezzogiorno”, promosso daGroup econ il patrocinio del Politecnico di Bari. L’nasce con l’obiettivo di indagare e approfondire due aspetti fondamentali del settore agroalimentare: da un lato, la sinergia tra ledel settore ? da incentivare per favorire una crescita omogenea e reciproca ? dall’altro, l’investimento sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, imprescindibili per affrontare i prossimi anni in maniera competitiva a livello ...

