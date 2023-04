Agnes chi è la sorella di Catherine Spaak | “La stampa aveva manipolato il nostro rapporto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023), con laha condiviso la passione per il cinema, seguendo entrambe una tradizione familiare: la madre era una attrice, mentre il padre uno sceneggiatore. La 79enne sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove ripercorrerà insieme ad Antonio Ferrari, Enrico Lucherini, Caterina Caselli e la conduttrice Serena Bortone la carriera di, venuta a mancare esattamente un anno fa. Accreditata a volte come Anna Masson, inizia la sua carriera sul grande schermo nel 1962 con la pellicola “I Malfattori”, per poi lavorare con Camillo Mastrocinque (Te Lo Leggo Negli Occhi), Riccardo Pazzaglia (La Fabbrica Dei Soldi), Steno (Cose Di Cosa Nostra). Dopo aver interpretato una puntata della serie televisiva ...