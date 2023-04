Aggressione a ex moglie e al presunto amante | arrestato

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Avrebbe vessato per oltre vent’anni la, costringendola ad ogni tipo di maltrattamento. Poi, conclusa da tempo la relazione coniugale, avrebbe organizzato un raid punitivo nei confronti deldell’ex consorte, insieme ai due figli minori. Per questi motivi a Torre Annunziata (Napoli) i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale Procura.un uomo di 50 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo le risultanze delle indagini condotte dai carabinieri della stazione stabiese, l’uomo in oltre venti anni di convivenza avrebbe posto in essere nei confronti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Aggressione a Prato, marito e moglie accoltellati nel loro ristorante - PressReview99 : Aggressione a Prato, marito e moglie accoltellati nel loro ristorante: l’uomo è grave - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Uccide moglie e suocera davanti ai figli. La tragedia ad #Arezzo. Il più grande chiama la polizia. Dopo l'aggressione l'uo… - momentosera : Uccide moglie e suocera davanti ai figli. La tragedia ad #Arezzo. Il più grande chiama la polizia. Dopo l'aggressio… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Arezzo il duplice omicidio di #moglie e #suocera è avvenuto in un appartamento di via Varchi. Nel momento dell'aggressi… -

...indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di condotte violente e vessatorie che il marito violento avrebbe posto in essere nei confronti dellaed in merito ad una violentache ...Ferita, ma in maniera molto più lieve, anche la, che si trovava nel ristorante al momento dell'. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi ma propendono per ...Ferita, ma in maniera molto più lieve, anche la, che si trovava nel ristorante al momento dell'. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi ma propendono per ...

Aggressione a Prato, marito e moglie accoltellati nel loro ristorante: l’uomo è grave LA NAZIONE

Nella mattìnata odierna i Carabinieri defla Compagnia di Castellammare di Stabia, in esec uzione di un'ordinanza di ...Si fa acccompagnare dai figli di undici e tredici anni per picchiare e accoltellare il compagno dell'ex moglie, che lo aveva lasciato dopo 20 anni di violenze. Da Torre Annunziata a Castellammare il r ...