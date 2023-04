Affitto, condominio e mutuo: le nuove stangate sono fortissime e le famiglie tremano (Di lunedì 17 aprile 2023) Le spese della casa stanno diventando sempre più pesanti: dall’Affitto al mutuo, a Bolzano la situazione è diventata insostenibile La situazione del mercato immobiliare a Bolzano è sempre più difficile da sostenere per le famiglie, a causa dei costi davvero troppo alti. Gli affitti sono saliti alle stelle e il rincaro dei riscaldamenti porta a folli spese di condominio, senza dimenticare le rate in crescita per i mutui. Il presidente del Centro Casa, Maurizio Surian, conferma tutto: “Ormai per 40/45 metri quadrati si arriva a chiedere 900 euro al mese, anche in zone semicentrali”. condominio, affitti e mutuo, nuove stangate – ilovetarding.itSurian spiega che le richieste di aiuto sono tante e si sta provando a fare ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) Le spese della casa stanno diventando sempre più pesanti: dall’al, a Bolzano la situazione è diventata insostenibile La situazione del mercato immobiliare a Bolzano è sempre più difficile da sostenere per le, a causa dei costi davvero troppo alti. Gli affittisaliti alle stelle e il rincaro dei riscaldamenti porta a folli spese di, senza dimenticare le rate in crescita per i mutui. Il presidente del Centro Casa, Maurizio Surian, conferma tutto: “Ormai per 40/45 metri quadrati si arriva a chiedere 900 euro al mese, anche in zone semicentrali”., affitti e– ilovetarding.itSurian spiega che le richieste di aiutotante e si sta provando a fare ...

