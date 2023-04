AEW | Il ritorno di Cm Punk sembra essere in atto

(Di lunedì 17 aprile 2023) La situazione di CMcon la AEW è davvero molto interessante. Ne può fare ciò che vuole della sua carriera, mache unin AEW sia molto probabile in questo periodo. È stato riportato che CMha proposto delle idee per il suoin televisione. In effetti, Chris Jericho esi sono incontrati con gli FTR e Tony Khan per vedere se è possibile trovare una soluzione. L’incontro c’è stato, ma siamo ancora in attesa di sapere cosa hanno detto. Nel frattempo,che il risultato sia stato positivo. Andrew Zarian ha dichiarato a Wrestling Observer Live che ildi CMin AEW è “essenzialmente in”. A questo punto, le parti coinvolte devono solo trovare una soluzione, e ...

CM Punk potrebbe presto fare il suo ritorno in AEW, dove, ad attenderlo, potrebbe esserci Chris Jericho. Sono passati molti mesi dalla clamorosa rissa nel backstage di AEW All Out 2022, che determinò ...Fightful select ha aperto le porte al ritorno di CM Punk in AEW, parlando anche di una "soft brand split", cioè di una divisione degli atleti in show ...