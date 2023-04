Adottate nuove norme per gli elettrodomestici in stand - by

(Di lunedì 17 aprile 2023) BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato nuovi requisiti per i produttori di lavatrici, televisori, modem e console per videogiochi in modo da ridurre il consumo energetico quando sono in ...

... ha esaminato gli aspetti tecnici dei lavori esposti sottolineando come le tecnicheda ... Le opere di Trimarchi diventano progressivamente più dense di forma epiù complesse combinazioni ...Con taglio consumi attesi risparmi in bolletta per 530 milioni la Commissione europea ha adottatonorme per ridurre il consumo energetico di apparecchi elettrici quali lavatrici, televisori e console portatili per videogiochi quando sono in modalità standby. Le norme riviste - scrive l'...

Dall'Unione europea arrivano nuove norme per i costruttori di elettrodomestici, in modo da poter ridurre i consumi in modalità stand-by ...