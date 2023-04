Addio al Grande Fratello Vip | Mediaset rivoluziona tutto

(Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni sembra cheabbia deciso dire ilVip. Nel dettaglio, come riporta Dagospia pare che il reality potrebbe addirittura chiudere per sempre tornando però alla sua versione Nip. Proprio così: invece di avere l’ennesima infornata di vip reali o presunti all’interno della casa più spiata d’Italia si è pensato di L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristianofans85 : RT @BITCHYFit: Rivoluzione Grande Fratello, addio ai vip e tornano i nip: durata e conduzione #GFVip - GF_vip_news : RT @blogtivvu: Addio al Grande Fratello Vip? La rivoluzione di Mediaset: ecco cosa succederà a settembre - kan_xke : addio a un altro grande. - infoitcultura : Il Grande Fratello cambia tutto: addio ai vip, tornano i non famosi - infoitcultura : Grande Fratello, cambia tutto: addio ai Vip e ritorno al passato -

Le altre novità previste per il "Fratello" a settembre. Eppure, nonostante questo annuncio (...i sei (quasi sette) mesi , si passa a soli tre o forse quattro: i concorrenti cambiano ...Tutta la famiglia gli ha dettocon un commovente post sui social: "Ciao papà, ciao Cesare, ... Aveva unacarica ironica e amava tantissimo Pescara, dove si è fatto ben volere da tutti". Con ...alFratello Vip Dopo l'ultima fallimentare edizione che non ha fatto emergere alcun concorrente, pare che Mediaset voglia rivoluzionare tutto e tornare alle origini.al...

Alessio Pierini funerale, addio al vice brigadiere dell'Arma: "Ci ... il Resto del Carlino

Continua il travaglio di un club storico della massima serie. In gioco non c’è solo la salvezza ma la vita stessa della società. Il sodalizio, nato il 12 agosto 1946, da inizio stagione vive una fase ...Fratello, clamorose novità in arrivo per la prossima edizione del reality: ecco quali Lo scorso 3 aprile è terminata la settima edizione del Fratello Vip, che ha visto… Leggi ...