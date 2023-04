Ad Anna Praderio il ‘Premio Lello Bersani’ 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 aprile 2023), CRONISTA DEL TG5Il racconto del cinema in una grande passione la consegna a Busto Arsizio, sul palcoscenico del BAFF È andato ad, cronista di una lunga stagione di storia professionale dedicata alla promozione del cinema italiano il, un omaggio dei Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF, il Festival di Busto Arsizio diretto da Steve Della Casa e Paola Poli, al suo rigore e alla passione di centinaia di servizi dai red carpet dei più importanti festival di tutto il mondo. È un premio, non solo al professionismo di una firma tra le più apprezzate del settore, ma anche al suo ...