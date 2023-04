Acquazzoni e temporali, ancora instabilità sull'Italia (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Pioggia e temporali non abbandonano ancora l'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la terza settimana di aprile inizia con una circolazione depressionaria, colma di aria fredda, presente tra Balcani e Italia. Questa porterà nelle prossime ore condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud dove non mancheranno piogge e temporali sparsi. Poche variazioni nel corso dei prossimi giorni con instabilità sempre protagonista sull'Italia, prima al Centro-Sud e poi anche al Nord. Interessati maggiormente i rilievi ma non mancheranno fenomeni anche su coste e pianure, il tutto in un contesto relativamente freddo. Solo con l'arrivo del weekend un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale potrebbe ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Pioggia enon abbandonanol'. Secondo le previsioni del Centro Meteono, la terza settimana di aprile inizia con una circolazione depressionaria, colma di aria fredda, presente tra Balcani e. Questa porterà nelle prossime ore condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud dove non mancheranno piogge esparsi. Poche variazioni nel corso dei prossimi giorni consempre protagonista, prima al Centro-Sud e poi anche al Nord. Interessati maggiormente i rilievi ma non mancheranno fenomeni anche su coste e pianure, il tutto in un contesto relativamente freddo. Solo con l'arrivo del weekend un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale potrebbe ...

