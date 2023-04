Abodi “Razzismo e violenza | le società devono collaborare”

(Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'auspicio di tutti è di arrivare a una situazione di normalità all'interno degli stadi, ma dipende anche dai nostri comportamenti e linguaggi, ognuno può dare il suo contributo. Bisogna proseguire nell'opera che sta portando avanti con merito il ministro degli Interni Piantedosi. I club, cercando di mettere a disposizione filmati e indicando come indesiderati chi continua con questi cori razzisti e antisemiti. Fondamentali l'immediatezza dell'intervento e la decisione finale di tenerli fuori dagli stadi. Chi si comporta così non è un tifoso, è semplicemente un teppista”. Così Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Fenomeni disi sono spostati fuori dallo stadio, non è più un problema del mondo dello sport: “La ...

La Ferrari parla anche di. "Gli italiani non sono razzisti, siamo un popolo molto ... Il ministro per lo Sport Andrea ha in cima alla sua agenda questo impegno". Calcio sotto tiro. In Italia e all'estero. C'è di tutto: violenza, liti, intimidazioni, cori vergognosi. Domanda d'obbligo: ma questo calcio non cambia mai ... Il neo ministro per lo Sport Andrea... Il razzismo e l'antisemitismo vanno contrastati nell'immediatezza". E' la missione del ministro dello Sport Andrea, che intervistato dal "Corriere dello Sport" si sofferma sui tanti problemi ...

